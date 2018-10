Em sua biografia, Tina Turner revela ter ido para um bordel na noite de seu casamento

09/10/2018 | 11:11



Tina Turner está lançando sua autobiografia, e nela a cantora revela diversos fatos surpreendentes sobre sua vida pessoal e sobre seu ex-marido, Ike Turner. Segundo informações da People sobre o livro, Tina passou por severos abusos mentais e físicos por conta de Ike, e ela admitiu ter considerado tentar suicídio para acabar com todo o tormento que vivia. Os dois se conheceram quando Tina tinha apenas 17 anos de idade, enquanto Ike tinha 25.

Meu relacionamento com Ike ficou condenado no dia que ele descobriu que eu seria sua fonte de dinheiro. Ele precisava me controlar, economicamente e psicologicamente, assim eu nunca o deixaria.

Foi ele quem decidiu que Tina não deveria usar seu nome original para conquistar a fama, e escolheu Tina inspirado por um personagem de televisão, e Turner, porque queria que ela usasse seu sobrenome.

Eu disse que não queria mudar meu nome e não sabia se queria sair em turnê. Primeiro, ele foi verbalmente abusivo. Depois, pegou um molde de sapatos de madeira. Ele sabia o que estava fazendo. Ele bateu na minha cabeça, sempre na cabeça. Eu fiquei tão chocada que comecei a chorar. Ele mandou eu ir para a cama. Eu estava o odiando naquele momento. A última coisa que eu queria fazer era amor, se você pode usar este termo. Quando ele terminou, eu deitei com a cabeça inchada e pensei: Você está grávida e não tem para onde ir. Você se colocou em uma situação complicada agora.

Eis que o filho deles, Ronnie, nasceu em outubro de 1960, e eles tornaram a união oficial dois anos depois. Segundo Tina, a noite não foi nem um pouco especial.

Adivinha onde fomos? Em um bordel. Na minha noite de casamento! Eu nunca, nunca contei para ninguém esta história porque tinha muita vergonha disso.

O tempo foi passando e Tina não sabia mais o que fazer para parar a dor.

No meu pior, eu me convenci de que a morte era a única saída. Eu tentei me matar. Fiquei infeliz por não ter dado certo. Mas saí da escuridão acreditando que era meu destino sobreviver.

Tina então decidiu fugir para o Texas, nos Estados Unidos, e reconstruir sua carreira. Ela brigou na justiça apenas para ficar com seus filhos e seu nome, que havia sido registrado pelo até então marido.

Eu disse ao juiz que não queria nada, só continuar usando o nome Tina Turner. Saí da corte com o nome e meus dois Jaguars. Parece engraçado agora, não tinha dinheiro para aluguel ou comida, mas tinha dois Jaguars! Considerando minha idade, 39 anos, meu gênero, cor e os tempos que vivíamos, foram ventos difíceis soprando contra mim. Mas você continua indo.

Intitulada My Love Story, a biografia será lançada no dia 16 de outubro.