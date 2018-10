Cultura Artística terá dez atrações em 2019

09/10/2018 | 11:00



A temporada de assinaturas de 2019 da Cultura Artística terá 10 atrações e 20 apresentações, retomando o seu formato tradicional - ao longo de 2018, eram duas séries, cada uma com um grupo específico de atrações.

A abertura do ano será em março, com o duo formado pelo violoncelista Antonio Meneses e um dos mais importantes artistas brasileiros da nova geração, o pianista Cristian Budu. Em seguida, em abril, apresenta-se a Orquestra Sinfônica da Antuérpia, sob regência de Robert Treviño e solos do pianista Dezs Ránki. Outra orquestra abre a agenda de maio, a Sinfônica de Pequim, e o mês segue com o duo de piano formado por Alessio Bax e Lucille Chung.

O compositor e maestro Jörg Widmann rege a Orquestra de Câmara da Irlanda, da qual é diretor, em junho, mês que tem ainda recitais do pianista francês Alexandre Tharaud. Em setembro, apresenta-se o Quarteto Ebène, com homenagem a Beethoven, e, em outubro, a Orquestra Sinfônica de Montreal será regida por Kent Nagano. Também em outubro, a meio-soprano Joyce DiDonato traz a São Paulo o programa Na Guerra e na Paz, com o grupo Il Pomo dOro.

O encerramento do ano terá, em novembro, recitais do pianista Nelson Freire, celebrando 75 anos de nascimento (que serão completados em 18 de outubro de 2019) e 60 de carreira.

A renovação de assinaturas - entre R$ 750 a R$ 3.400 - pode ser feita entre os dias 15 de outubro e 5 de novembro. Novos assinantes podem efetuar compras a partir do dia 3 de dezembro. Mais informações em culturaartistica.com.br.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.