Furacão Michael ganha força, atinge categoria 2 e segue na direção da Flórida

09/10/2018 | 10:45



O furacão Michael se intensificou e atingiu a categoria 2 nas águas quentes do Golfo do México nesta terça-feira, em meio aos temores de que ele possa atingir a Flórida amanhã com ainda mais força. Autoridades determinaram que pessoas na rota provável do furacão deixassem suas casas.

O governador da Flórida, Rick Scott, advertiu as pessoas no noroeste do Estado para a chegada do "furacão monstruoso" em algumas horas, com riscos de mortes por causa dos fortes ventos e temporais. Cerca de 120 mil pessoas receberam ordens para deixar suas casas. Michael tinha rajadas de vento de 155 quilômetros por hora.

O fenômeno pode ainda seguir para Alabama, Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte e Virgínia na noite da quarta-feira e na quinta-feira.

Agências de defesa civil em El Salvador, Honduras e Nicarágua registraram 13 mortes relacionadas às chuvas, com desabamentos e pessoas arrastadas pelos rios alagados. Seis pessoas morreram em Honduras, quatro na Nicarágua e três em El Salvador. Havia ainda um garoto desaparecido na Guatemala. Fonte: Associated Press.