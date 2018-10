Dólar renova mínimas com perda de força do juros dos Treasuries e fluxo

09/10/2018 | 10:15



O dólar à vista registrou mínima na manhã desta terça-feira, 9, a R$ 3,7331 (-0,81%), após ter iniciado a sessão em alta e registrado máxima em R$ 3,7921 (+0,76%). Em meio à espera pela primeira Pesquisa Datafolha do segundo turno a ser divulgada na quarta-feira e ainda a realização do primeiro debate entre os presidenciais nesta quinta-feira, na TV Bandeirantes, a moeda americana é influenciada pela volatilidade dos juros dos Treasuries nos EUA e ingressos de fluxo cambial.

Nos primeiros negócios, o dólar subiu em linha com o avanço da moeda dos EUA no exterior frente a seus pares principais e divisas emergentes e ligadas a commodities diante das expectativas de aceleração do ritmo do aperto monetário nos EUA.

Pouco antes do fechamento deste texto, no entanto, os juros dos Treasuries perderam força e houve novos ingressos de fluxo cambial no mercado local, que conduziram os preços para baixo, disse um operador de uma corretora de câmbio.

A virada para baixo do dólar à vista acompanhou a inversão de sinal do contrato futuro de dólar para novembro, o mais negociado, que chegou a cair à mínima de R$ 3,7385 (-1,15%), após ter batido máxima em R$ 3,7975 (+0,41%) depois da abertura dos negócios.