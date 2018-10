Príncipe Harry cortou amizades a pedido de Meghan Markle

09/10/2018 | 10:11



Meghan Markle estaria mudando o grupo de amizades de príncipe Harry, segundo o jornal The Sun. Após oficializarem o casamento em maio deste ano, o duque de Sussex teria se afastado dos amigos Tom Inskip e Astrid Harbord a pedido da esposa.

Tom Inskip foi um dos amigos que estava presente em uma noitada do ruivo em Las Vegas, onde o príncipe Harry foi pego jogando bilhar sem roupa com outras garotas em uma suíte de hotel. O rapaz, que já é casado atualmente, não teria lugar no universo de Meghan Markle, que preza por uma vida mais saudável. Uma fonte ainda explicou a situação:

- Como vários outros que foram considerados uma influência questionável para Harry durante seus dias de solteirão, Tom foi deixado de lado, embora ele mesmo agora seja casado com Lara. Isso tudo faz parte de uma espécie de limpeza silenciosa de Meghan, sobre o legado de Harry. Ela não quer que a tentação - de qualquer tipo - seja colocada em seu caminho, enquanto eles se concentram em começar uma família.

Harry também tirou de sua vida Astrid, que é uma guru das relações públicas e amiga de Kate Middleton. Ela esteve muito próxima do príncipe depois que ele terminou seu namoro com Chelsy Davy. Alguns amigos até estariam irritados com a postura de Meghan e fontes afirmaram ao veículo que ficaram ofendidos por serem excluídos das reuniões do casal real.

Mas achou que só Harry está tendo que mudar de vida após se tornar um homem oficialmente compromissado? O Radar Online divulgou que Meghan também estaria fazendo alguns esforços pelo bem do casal. A família real britânica quer que a duquesa abandone seu sotaque americano e por isso ela está sendo acompanhada por um treinador vocal, uma espécie de fonoaudiólogo.

- Meghan está sendo incentivada a suavizar seu sotaque americano. A maneira como Meghan deveria falar é agora apenas mais uma das muitas lições que ela está aprendendo sobre ser membro da família real.

Um informante revelou ainda que as mudanças já são perceptíveis e que ela já até estaria falando mais devagar:

- Se você ouvir atentamente, ouvirá que a voz dela está mais baixa e qualquer sotaque foi suavizado.