Ana Paula pede para colegas a colocarem na roça

09/10/2018 | 09:16



A terceira roça de A Fazenda foi formada na última segunda-feira, dia 8, e foi cheia de surpresas! Primeiro, o fazendeiro da semana, Felipe Sertanejo, colocou Nadja direto na roça, e aproveitou para criticá-la por, durante uma discussão com Perlla, ter envolvido a família da cantora.

Em seguida, foi a hora dos participantes votarem, e foi aí que veio a surpresa: todos começaram a votar na Ana Paula, revelando que ela mesma havia pedido a eles para ser colocada na roça com Nadja, pois assim como outros participantes, ela quer saber a preferência do público. Apesar de muitos não quererem votar na amiga, eles acabaram decidindo fazer a vontade dela.

Quando tudo parecia já estar decidido, ainda havia o poder da chama, que foi lido por Rafael Ilha, por ele ter vencido a prova do fogo. Rafael decidiu ficar com a chama azul, e deu a vermelha para Catia Pagatone. Ela então leu em voz alta qual era o poder da chama vermelha, que era o de anular a votação e definir o peão que iria para a roça com a dinâmica do resta um: cada peão escolhe uma pessoa para salvar e quem sobra é o escolhido. Apesar disso, os peões mantiveram o combinado e fizeram com que Ana Paula sobrasse, mantendo a roça como estava.

Depois, foi a vez de ler a chama vermelha em voz alta, e ela mandava que Rafael indicasse alguém da baia diretamente para a roça. Ele então indicou Evandro Santo, o que causou surpresa e revolta entre alguns dos participantes.

Após a indicação, Evandro mostrou ter ficado irritado com toda a situação e ameaçou não participar da Prova do Fazendeiro, que fará com que o vencedor esteja a salvo e fora da roça:

- Vou esperar amanhã, para ver como eu vou acordar. Para ver se eu estou disposto, ou não, para realizar essa prova, porque eu odeio ser manipulado.

E nas redes sociais, o apresentador Marcos Mion revelou que não queria que a roça entre Ana Paula e Nadja fosse agora.

É...como telespectador eu queria essa roça na final! Mas o jogo acontece entre eles.

Tenso, hein?