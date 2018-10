Obituário - 9 de outubro de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



09/10/2018 | 09:20



Santo André



Lídia Herrerias Borba, 93. Natural de Capivari (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 7. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Tereza de Almeida, 85. Natural de São José dos Campos (SP). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria de Lourdes Rinaldi Campos, 83. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.



Clara Fernandes de Oliveira Lima, 82. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia em Santo André. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Moacir Marculino da Silva, 81. Natural de Caruaru (PE). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.



Nelson Campregher, 79. Natural de Ibitinga (SP). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 5, em Santo André. Cemitério Municipal de São Simão (SP).



José Roberto Seixas, 74. Natural de Ribeirão dos Índios (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 5. Crematório Vila Alpina.



José Polli, 73. Natural de Prudentópolis (PR). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 6, em Diadema. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Clarisse Padilha Sanches, 70. Natural de Amparo (SP). Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 7. Cemitério Municipal de Jundiaí (SP).



Gilder Vieira de Souza, 66. Natural de Boa Nova (BA). Residia no Jardim São José, em Poá (SP). Dia 7, em Santo André. Cemitério da Paz, em Poá (SP).



Maria Giselia Amarante, 65. Natural de Monte Santo (BA). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Cabeleireira. Dia 5, em Santo André. Vale da Paz, em Diadema.



Degomar Salum, 65. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro do Ipiranga, em São Paulo (SP). Dia 7, em Santo André. Crematório Vila Alpina.



Ana Maria Rodrigues, 60. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Santa Clara, em Pedreira (SP). Dia 7, em Santo André. Cemitério Municipal de Pedreira (SP).



Nilson Aparecido de Oliveira, 57. Natural de Mauá. Residia na Vila Pires, em Santo André. Metalúrgico. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.



Paulo Delegá, 55. Natural de Indaiatuba (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 6. Cemitério Municipal de Indaiatuba (SP).



José Manoel Gomes, 54. Natural de São João da Ponte (MG). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Autônomo. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Vânia Maria de Oliveira, 54. Natural de Salinas (MG). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Antonio Carlos de Medeiros, 53. Natural de Santo André. Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Ferramenteiro. Dia 5. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Geacir Alcara, 53. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Instrutor de auto-escola. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.



Samuel Cupertino de Oliveira, 50. Natural de Santo André. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Autônomo. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Ricardo Donizete de Almeida Ferreira, 32. Natural de Mauá. Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Técnico de Informática. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Fernando Henrique Coelho, 21. Natural de Dois Vizinhos (PR). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Serviços gerais. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Alice Siderig Ferreira, 89. Natural de Itamogi (MG). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério Municipal de Araras (SP).



Flórida Milan, 88. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.



Alexandrina Gonçalves Silva, 87. Natural de Lajedo (PE). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério da Paulicéia.



Carolina Paula Silva, 85. Natural de Piracicaba (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.



Noêmia Amorim Penteado, 84. Natural de Garça (SP). Residia no Parque Anchieta, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.



Adhemar Tosi, 80. Natural de Guaianás, Distrito de Pederneiras (SP). Residia no Jardim Três Marias, em São Bernardo. Dia 6. Crematório Memorial de Santos (SP).



José Nogueira Duarte Sobrinho, 79. Natural de São José da Virginha (MG). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.



Benedita Geralda de Arruda, 75. Natural de Avaré (SP). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.



Euclides Pereira de Castro, 75. Natural do Recife (PE). Residia no Jardim Detroit, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.



Aparecida Martins Gonçalves, 73. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.



Severina Correa de Lima, 72. Natural de Pompéia (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 6. Jardim da Colina.



Gentil Felix Papa, 69. Natural de Ipatinga (MG). Residia no Jardim Calux, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.



Zilda Nascimento da Silva, 65. Natural de Remanso (BA). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério do Baeta.



Cleuber Fátima de Paula, 62. Natural de Gouveia (MG). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.



São Caetano



Tereza de Jesus Lopes, 90. Natural de São Caetano. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 5, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



Doraci Ripoli Soldesi, 76. Natural de São Caetano. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Eurivan Domingos da Silva, 64. Natural de Bocaina (PI). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Comerciante. Dia 5, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



Elvira Vieira Paz, 95. Natural de Itanhomi (MG). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 6. Vale da Paz.



Manoel Sérgio do Nascimento, 92. Natural de Floresta (PE). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal.



Maria de Jezus Gregório, 91. Natural de Igarapava (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal.



Carmen Martins Henrique, 82. Natural de São Manuel (SP). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal.



Gonçalo Mosca, 82. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 4. Vale da Paz.



Maria Gomes de Silva, 81. Natural de Alagoa Nova (PB). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal.



Geralda Pastora Flausino, 80. Natural de Acaiaca (MG). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal.



José Lima Moura, 72. Natural de Tauá (CE). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 6. Memorial Phoenix.



Ana Maria Gabriel, 68. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 3. Vale da Paz.



Vera Lúcia Pereira dos Santos Salles, 62. Residia no Centro de Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.



Maria de Fátima Fernandes, 62. Natural de Iati (PE). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.



Nilson Camilo dos Santos, 57. Natural de Santa Mariana (PR). Residia no Centro de Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.



Marcos Anastácio de Góis, 55. Natural de Paranacity (PR). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal.



Izabel Geni Vasconcelos de Freitas, 51. Natural do Estado de Mato Grosso do Sul. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal.



Orlando de Jesus Santos, 49. Natural de Ilhéus (BA). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal.



Eliene da Silva Andrade, 49. Natural de São Bento do Una (PE). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal.



Paulo Roberto Rosa, 49. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal.



Kelly Almeida dos Santos, 35. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Taboão. Dia 4. Cemitério Municipal.



Mauá



Leonilda Rosa Tavares Barbieri, 90. Natural de São Joaquim da Barra (SP) Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 5, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.