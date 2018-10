Anitta revela já ter sido seduzida por Maluma

09/10/2018 | 09:11



A participação de Anitta no programa La Voz, versão mexicana do The Voice, continua dando o que falar! No último domingo, dia 7, ela mandou um shade daqueles para Maluma, que também integra o time de técnicos da temporada.

A cantora brasileira não deixou de fazer um comentário polêmico sobre o colega de trabalho em meio a um bate-papo entre os jurados de que ele dá em cima de todas as garotas. Sem receios, a funkeira confirmou.

- Sempre seduz as garotas... Sim, é algo que você [Maluma] sempre faz. Eu tive essa experiência, declarou Anitta.

- Eu? Eu não faço isso... Por acaso eu te seduzi alguma vez?, questionou Maluma, surpreso.

Sem olhar para o jurado, Anitta, que já foi comparada com a namorada do galã, apenas declarou:

- Sim!

Maluma aproveitou a deixa e rebateu:

- Muito bem, você está muito linda hoje!