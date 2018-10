Policial militar é morto na zona oeste do Rio de Janeiro

09/10/2018 | 08:24



Mais um policial militar foi assassinado no Rio de Janeiro em meio a onda de violência que assola o Estado. O soldado Jefferson Franklin dos Santos, de 29 anos, foi morto na noite desta segunda-feira, 8.

De acordo com informações da Polícia Militar, ele estava de folga quando foi vítima de tiros no bairro de Padre Miguel, na zona oeste do Rio. Relatos apontam que Santos foi baleado após ser identificado como PM e que a arma dele foi levada pelos criminosos.

O soldado era membro da corporação desde 2014. Deixa mulher e uma filha. O Disque Denúncia está oferecendo uma recompensa de R$ 5 mil por informações que identifiquem e localizem assassinos de policiais. Neste ano, quase 80 agentes já foram mortos no Estado do Rio.