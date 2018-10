Sabrina Sato mostra o ultrassom da filha e se emociona: Ela é terrível igual a mãe

09/10/2018 | 08:11



Na reta final da gravidez, Sabrina Sato mostra que está ficando cada vez mais ansiosa para a chegada da primeira filha. Em novo vídeo em seu canal no YouTube, a apresentadora, que estava de 32 semanas de gestação quando gravou a publicação, revelou que já fez mais de 15 ultrassons para acompanhar o crescimento da bebê.

- Eu fiz uns 15 fácil. Eu adoro fazer ultrassom, porque eu vejo ela. Vai dar para ver a carinha dela direitinho, disse ela, aos risos, enquanto era examinada pelo médico.

Sem revelar o nome da filha, fruto da relação com Duda Nagle, Sabrina avisou ao médico que poderia chamá-la de Sabrininha e que acredita que a criança é tão terrível quanto a mãe, já que sempre esconde o rostinho na hora do ultrassom.

-Ela é terrível igual a mãe, brincou.

O médico que realizou o exame ainda fez questão de mostrar os detalhes do corpinho da bebê, revelando que já dá para perceber que ela terá bastante cabelo e ainda está um pouco tímida, por não deixar o rosto à mostra.

Sabrina ainda aproveitou para se pesar na balança, contando que engordou bastante durante a gestação:

- 15 quilos. Eu tinha 60 quilos, agora estou com 75. Tudo bem, né? É a vida! Depois a gente recupera...

No vídeo, a japa ainda exibiu detalhes da cirurgia que sua irmã, Karina Sato, realizou no mesmo hospital em que ela estava fazendo os exames. Mãe de dois filhos, Karina, que também é empresária da beldade, fez um procedimento para corrigir a diástase abdominal, quadro em que há afrouxamento dos músculos da barriga após a gravidez. Bem-humorada, Sabrina brincou que a irmã irá ficar com o corpão:

- Agora ela vai poder me substituir no Carnaval, disse.