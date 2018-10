Quem vence e quem perde após a eleição

Raphael Rocha



09/10/2018 | 06:27



Divulgados os resultados eleitorais, as forças políticas do Grande ABC começaram a analisar quem ganhou e quem perdeu com o pleito de domingo. A maioria delas foi unânime em dizer que o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), está entre os que triunfaram no pleito. O tucano viu seu filho caçula, Thiago Auricchio (PR), eleito deputado estadual, com 73,4 mil votos. Também observou a reeleição do aliado Alex Manente (PPS) para a Assembleia Legislativa. Para melhorar ainda mais o cenário, seu adversário Fabio Palacio (PSD) teve resultado frustrante nas urnas: candidato a deputado federal, o pessedista obteve 16,7 mil votos, quantidade menor do que recebeu em 2016, quando se candidatou a prefeito da cidade.

Dever de casa

Não foram à toa todos os afagos públicos que o prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (sem partido), recebeu dos deputados eleitos Thiago Auricchio (PR) e Alex Manente (PPS). Na cidade, a dupla foi a mais bem votada – e com certa distância para os adversários. Thiago conquistou 2.113 votos de rio-grandenses (equivalente a 10,18% dos válidos), enquanto Alex Manente foi lembrado por 2.711 eleitores (12,62%).

Alerta ligado

Em Diadema, a má votação do ex-prefeito José de Filippi Júnior (PT), que buscava ser deputado federal, bagunçou o cenário para 2020. Os petistas esperavam por eleição de Filippi, com ampla margem de votos no município, fato que credenciaria o ex-chefe do Executivo a ser o candidato da legenda à Prefeitura. Filippi recebeu 25,9 mil votos da cidade, o equivalente a 12,49% dos válidos. Em 2010, ele havia abocanhado 82,6 mil votos, ou 35,95% do total.

Quase regionais

Embora não tenham domicílio eleitoral no Grande ABC, duas figuras com histórico na região foram eleitas no domingo. Ex-secretário de governos petistas em Santo André, o ex-prefeito de Franco da Rocha Mário Maurici (PT) foi eleito deputado estadual, com 74,2 mil votos. Nascido em São Bernardo, mas hoje morando na Capital, Vinicius Poit (Novo) conquistou vaga na Câmara Federal ao receber 207,1 mil votos, um dos melhores desempenhos no Estado.

Casas para trás

Com o indeferimento da candidatura mantido às vésperas da eleição, o ex-prefeito de Mauá Oswaldo Dias (PT) viu seus votos minguarem. O petista recebeu 20.911 no total em sua tentativa de ser deputado estadual. Na parte jurídica, ele ainda busca reverter a condenação e validar esses votos. Na parte política, a performance deve atrapalhar bastante qualquer discussão sobre ele ser o candidato do PT à Prefeitura de Mauá em 2020.

Estratégia

Fausto Pinato (PP) foi reeleito deputado federal, com quase cinco vezes a votação obtida em 2014. Há quatro anos, no PRB, Pinato se elegeu parlamentar federal na esteira de Celso Russomanno (PRB) – recebeu 22 mil votos apenas. Durante o mandato, se destacou por ser o relator da cassação do então presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha (MDB-RJ). Mais conhecido, trocou o PRB pelo PP e renovou o mandato, obtendo 118 mil votos. Mas outro fato fez com que Pinato pudesse ter mais exposição: ao trocar o PRB pelo PP, contratou também a RP, agência de comunicação.

Sem reeleição

Apenas um deputado do Grande ABC não conquistou a reeleição: Luiz Turco (PT), de Santo André. Ele obteve 33.368 votos, sendo 11.212 andreenses, e não conseguiu renovar seu mandato. Outra figura importante a não atingir o objetivo eleitoral foi Ana do Carmo (PT), de São Bernardo. Após quatro mandatos consecutivos de vereadora na cidade e outros quatro como deputada estadual, Ana disputou uma cadeira na Câmara Federal. Convenceu 51.818 eleitores, número insuficiente para ela trocar de Casa legislativa.