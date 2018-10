Gleisi: segundo turno não tem 'aspectos de debate político', mas de 'eliminação'

08/10/2018 | 20:30



Após reunião do comando da campanha de Fernando Haddad à Presidência, coube à presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann, dirigir ataques ao adversário do petista no segundo turno da eleição, Jair Bolsonaro (PSL).

Em coletiva de imprensa, Gleisi disse que a segunda etapa da disputa não tem aspectos de "debate político", mas de "eliminação", fazendo referência a casos de violência envolvendo apoiadores de Jair Bolsonaro.

Gleisi comemorou o fato de o PT ter eleito a maior bancada de deputados federais nesta eleição, e deixou claro que o partido fará um duro embate com a segunda maior bancada na Câmara, justamente a do partido de Bolsonaro (PSL).

O PT elegeu 57 deputados federais e o PSL, 51. "Jair Bolsonaro é contra compromissos com os trabalhadores e essa bancada vai para lá com esses princípios", disse a dirigente petista, que deixou de concorrer a uma reeleição ao Senado e foi eleita deputada federal pelo Paraná.