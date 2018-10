'A humildade precede a honra', diz Rodrigo Faro após piada em programa da Globo

08/10/2018 | 20:27



O apresentador Rodrigo Faro usou os stories de seu Instagram para responder à piada sobre ele feita no programa Choque de Cultura exibido na tarde do último domingo, 7.

Os integrantes do programa de humor - que consiste em atores que simulam motoristas de van enquanto fazem comentários sobre o filme que acabou de ser exibido na Temperatura Máxima - citaram o nome do apresentador da emissora concorrente em determinado momento.

"A gente já tá começando a desviar do assunto aqui, e você sabe que TV aberta, quando desvia do assunto, o pessoal muda de canal", diz Rogerinho do Ingá (Caito Mainier).

Renan (Daniel Furlan), responde: "Aí não tem jeito, Rogerinho. Tem muitas atrações, não tem nem como segurar. Tem o Rodrigo Faro, sempre emocionadíssimo, diante de uma situação de infelicidade extrema de um telespectador dele."

"Mas não pode falar isso aqui não, Renan! O que é isso?", intervém o colega.

"Mas o trabalho dele é esse, Rogerinho. Eu fico preocupado que ele tá sempre chorando. No ar-condicionado, no estúdio, mas sempre chorando", responde Renan.

Por fim, o ''mediador'' Rogerinho finaliza: "É, mas ninguém pode saber que tem outro canal não, rapaz. Só tem um canal, só. Esse aqui"

Faro, por sua vez, parece não ter gostado da brincadeira.

"Por quê será que a Globo debochou do nosso programa hoje? Por quê? Não sei a resposta... Será que é por isso?", escreveu, elencando uma série de prints de matérias elogiosas à audiência de seu programa, a Hora do Faro, na Record TV.

Em seguida, concluiu a publicação: "A humildade precede a honra! Obrigado meu Deus por tantas bênçãoes e vitórias na minha vida e no nosso programa!"

No próprio episódio, o programa ainda fez piada com outros nomes ligados à Globo, como o ator Paulo Gustavo e o Domingão do Faustão.

Confira a íntegra do Choque de Cultura sobre o filme Uma Noite no Museu 3 abaixo: