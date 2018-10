PSOL oficializa apoio a Haddad no 2º turno

08/10/2018 | 19:42



A executiva nacional do PSOL oficializou, nesta segunda-feira, 8, o apoio à candidatura de Fernando Haddad (PT) no segundo turno da eleição presidencial deste ano. Segundo o texto, a disputa com Jair Bolsonaro (PSL) se caracteriza como "a continuidade da luta contra o fascismo e o golpe".

"O PSOL compreende que a luta para derrotar Bolsonaro no 2º turno é para defender e ampliar direitos e não para negociá-los. Seguiremos enfrentando privilégios e lutando para que o povo ocupe o centro das decisões. Só assim será possível garantir um ciclo de esperança, justiça, igualdade e soberania no Brasil", diz o texto da nota.

No domingo, 7, o candidato do partido ao Palácio do Planalto, Guilherme Boulos, já havia declarado apoio à Haddad em mensagem no Twitter. "Fizemos uma campanha de cabeça erguida e plantamos sementes para o futuro. Agora estaremos nas ruas para derrotar o fascismo e eleger quem representa a democracia no segundo turno: Fernando Haddad. #EleNao", afirma a mensagem.