Chris Martin e Dakota Johnson estariam esperando o primeiro filho juntos

08/10/2018 | 18:11



Não é só Gwyneth Paltrow que encontrou o amor novamente! Seu ex-marido, Chris Martin, está em um relacionamento com Dakota Johnson há pouco mais de um ano. E parece que o casal está esperando o primeiro filho juntos! Pois é, segundo informações do TMZ, no último domingo, dia 7, o casal deu uma festa para o que seria um chá de revelação, para indicar o sexo do bebê.

De acordo com o site, a celebração contou com a presença da mãe da atriz, Melanie Griffith, e também Sean Penn e Julia Roberts. A festa ainda deixou à mostra balões rosas e azuis que estavam pendurados e, em determinado momento, os balões azuis foram liberados, o que deu a entender que Dakota está grávida de um menino.

Quando Chris Martin se apresentou durante o Global Citizen Festival, no dia 29 de setembro, em Nova York, Dakota o acompanhou e, ao subir no palco, usou uma roupa mais soltinha, talvez já indicando sua gravidez.

Representantes da atriz, no entanto, negaram que ela esteja grávida e se limitaram a responder que o casal estava apenas dando uma festa de aniversário, porém, não explicaram os balões rosas e azuis.

Lembrando que Dakota completou 29 anos de idade no dia 4 de outubro.