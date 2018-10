São Caetano decepciona e perde a segunda seguida

João Victor Romoli

Especial para o Diário



08/10/2018 | 17:54



Definitivamente o São Caetano caiu muito de rendimento na Copa Paulista. A equipe, que desde o começo da competição foi tratada como favorita ao título e ficou 13 jogos invicta, corre perigo e têm chances de ser eliminada já nesta segunda fase. A lamentação se dá por conta da derrota da tarde desta quarta-feira para o Atibaia, por 1 a 0, no Estádio Ítalo Maria Limongi, em Indaiatuba.

O técnico Pintado até tentou inovar na escalação com as entradas de Willian Mineiro na zaga e de Davi no meio, que não fizeram efeito. Novamente o Azulão não conseguiu impor seu ritmo de jogo e foi castigado aos 35 minutos do segundo tempo. O atacante Mascote ficou cara a cara com Luiz Daniel e fez o gol da vitória do Atibaia.

O resultado deixa o São Caetano na lanterna do Grupo 7, com apenas um ponto. Já o adversário, é líder com 7 pontos. Completam a Chave, Votuporanguense, em segundo com 4, e Rio Claro, em terceiro com 3.