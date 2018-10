'Nem o PT nem Bolsonaro', diz FHC sobre apoio no 2º turno

08/10/2018 | 17:55



O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso usou a rede social para alegar que não vai apoiar nem o PT nem Jair Bolsonaro (PSL) no segundo turno da eleição presidencial. Publicações na internet haviam afirmado que FHC apoiaria Fernando Haddad (PT).

"As redes divulgam que apoiarei Haddad. Mentira: nem o PT nem Bolsonaro explicitaram compromisso com o que creio. Por que haveria de me pronunciar sobre candidaturas que ou são contra ou não se definem sobre temas que prezo para o País e o povo?", afirmou o tucano, em sua conta no Twitter.

Segundo FHC, os candidatos vitoriosos que devem dizer o que farão com o Brasil, não quem perdeu. "Não concordo com o reacionarismo cultural e o descompromisso institucional de uns vitoriosos e tampouco com a corrupção sistêmica e com apoio ao arbítrio na Venezuela e em outros países", acrescentou.