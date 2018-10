Alexandre Frota responde crítica do filho: Com o dinheiro do pornô, você foi beneficiado

08/10/2018 | 17:11



No último domingo, dia 7, o filho de Alexandre Frota, Mayã Frota, foi às redes sociais para fazer um desabafo em relação ao pai. O rapaz de 18 anos de idade revelou que Alexandre teve intenções de abortá-lo quando sua mãe, Samantha Gondim, estava grávida.

Eu sou filho de um ex ator pornô, ex viciado em cocaína, que defende a família, mas queria me abortar. Como ele virou atual deputado federal de São Paulo, não sei.

Em outra publicação, o rapaz acusou Frota de não pagar pensão alimentícia:

Pelo menos agora, ele não vai poder usar como desculpa: não tenho dinheiro pra pagar a pensão.

Nesta segunda-feira, dia 8, Alexandre tirou as dúvidas de seus seguidores sobre as afirmações de Mayã serem verdadeiras e aproveitou para rebater as críticas do filho em um texto publicado em suas redes sociais dizendo que o filho foi beneficiado com o dinheiro que ganhou atuando em filmes pornôs:

Não é fake, o Mayã resolveu me atacar com esse post, achando que vou ficar perturbado. Com 18 anos na cara prestes a fazer 19, faz parte dessa geração revoltadinha.

Em seguida, lembrou o filho do começo de sua trajetória:

Você é filho de um ex ator da Globo, pois quando você nasceu, eu era um dos grandes galãs da época na TV Globo, eu estava em Malhação. Não se preocupe em você ser filho de um ex-ator pornô, eu era da Globo. O pornô veio quando você tinha 4 anos de idade, e com o dinheiro do pornô, não sei se você sabe, você também foi beneficiado e comeu, bebeu e se vestiu com esse dinheiro do pornô.

Sobre a dependência química, Frota disse não ter vergonha:

Quanto a ser ex-dependente químico, viciado em cocaína, fui sim. Nunca escondi de ninguém e jamais esquecerei, foi uma fase difícil da minha vida. Triste, mas me superei e me recuperei.

No final do texto, Alexandre disse que nunca quis abortar o menino:

Detalhe, sempre fui contra o aborto, como sou até hoje. E nunca quis abortar você.