Chuva atrapalha trabalho dos garis que removem santinhos da eleição

Bianca Barbosa

Especial para o Diário



08/10/2018 | 16:25



É comum encontrar papéis com número e foto de candidatos nas ruas e proximidades dos colégios eleitorais após votação. Apesar da resolução do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) nº 23.551/2017, que configura como propaganda irregular o derrame de santinhos nesses locais nas vésperas ou dia da eleição, a prática continua sendo realizada na região. Além de causar entupimento de bueiros, o problema fica ainda pior quando chove. Os papéis grudam no solo, dificultando o trabalho dos garis.

Segundo o varredor de rua Juraci Antunes Gonçalves, 55 anos, os santinhos são um pesadelo para qualquer gari. Ele disse que não existe técnica, ou maneira de facilitar o trabalho quando chove, o jeito é esfregar as cerdas da vassoura com força no chão. “O certo seria deixar secar, e depois varrer mais fácil. Só que se a gente deixa aqui, cai dentro dos bueiros e entope", disse enquanto varria as proximidades da EMEIF (Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental) Reverendo Oscar Chaves, no Jardim Progresso, em Santo André.

Acesse a matéria completa amanhã no jornal impresso ou dgabc.com.br.