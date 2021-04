Jerusalém, Nazaré e Belém: conheça um pouco mais de Israel

Redação

Israel é um dos destinos mais procurados para a prática de turismo religioso. O território onde hoje se configura a nação foi berço de diversos povos e figuras histórias, como Jesus Cristo. A Interpoint Turismo montou um roteiro para quem deseja conhecer mais sobre as três religiões que surgiram no país: islamismo, judaísmo e cristianismo.

Turismo religioso em Israel

O roteiro proposto pela agência convida os turistas a começar o tour pela capital, Jerusalém. O Monte Cião pode ser a primeira parada e uma oportunidade para conhecer outros lugares históricos, como o Cenáculo – espaço da última ceia de Jesus e onde o Rei David está enterrado.

Divulgação Muro das Lamentações, um dos pontos mais visitados em Israel

Jerusalém é dividida em Cidade Velha e Cidade Nova. Ambos os locais são recheados de atrações relacionadas ao turismo religioso. Considere conhecer o Muro das Lamentações, o Santo Sepulcro e o Monte das Oliveiras, todos eles na Cidade Velha. Do Monte das Oliveiras se tem uma linda vista panorâmica de Israel.

Na Cidade Nova, o destaque fica por conta do Museu do Livro. Ali, é possível encontrar cerca de 930 manuscritos do Mar Morto, que revelam regras de higiene, valores éticos e comunitários da época. Estima-se que esses documentos, escritos em aramaico, hebraico e grego, sejam os registros mais antigos do Velho Testamento já encontrados. Outros pontos a serem visitados são o Museu do Holocausto, a Torre de David, o Knesset e o parlamento israelense.

Além de capital

Fora do território da Jerusalém, Tel Aviv, Nazaré e Belém concentram diversos atrativos aos viajantes. Em Tel Aviv, os ares modernos se misturam aos ecos do passado. Museus, cinemas e bares são algumas das atrações locais. Espaços históricos, como o Mercado Carmel e a Igreja de São Pedro, incorporam o turismo religioso pelo local.

Divulgação Igreja Natividade, em Belém

Nazaré, por sua vez, é o segundo centro de peregrinação mais procurado de Israel. Foi lá que o Anjo Gabriel teria anunciado à Virgem Maria que ela geraria uma criança, segundo a bíblia. A cidade também é o local onde Jesus passou toda a sua infância com os pais. Uma das visitas sugeridas pela agência é a ida à Basílica da Anunciação, o local onde Gabriel teria aparecido à Maria.

Belém está localizada nas Montanhas da Judéia, no Estado da Palestina. A cidade conta com a Basílica da Natividade, uma das igrejas mais antigas ainda em uso do mundo. Mas este não é nem de longe o fato que a tornou famosa. Crenças religiosas dizem que o templo, construído sob a estrutura de uma caverna, marca o local exato do nascimento de Jesus. Além disso, o espaço é sagrado para os islâmicos.

Abaixo, confira galeria com alguns dos principais pontos turísticos de Israel:

Crédito: Divulgação Basília da Anunciação, em Belém

Crédito: Divulgação Cidade Velha, em Jerusalém

Crédito: Divulgação Igreja da Natividade, em Belém

Crédito: Divulgação Interior do Domo da Rocha

Crédito: Divulgação Muro das Lamentações, em Jerusalém

Crédito: Divulgação O Museu do Livro

Crédito: Divulgação Porto de Jaffa, em Tel Aviv

Crédito: Divulgação Ruínas de Cafarnaum

Crédito: Divulgação Vista aérea de Tel Aviv

