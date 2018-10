Dois anos depois, Doria 'perde' 1,6 milhão de votos na capital paulista

08/10/2018 | 16:08



Só se passaram dois anos entre a vitória em primeiro turno de João Doria (PSDB) na corrida pela Prefeitura, em 2016, e sua segunda disputa eleitoral, mas o mapa de São Paulo já mostrou os reflexos das escolhas feitas pelo tucano de lá pra cá. A decisão de renunciar ao cargo com apenas 15 meses de mandato, estampada nos programas de TV e rádio de seus adversários nesta campanha, provocou direta ou indiretamente a perda de 1,6 milhão de votos na capital - mais da metade dos 3 milhões que recebeu em 2016 - a grande maioria na periferia. O resultado das urnas mostra ainda que o tucano deixou de ser o preferido em 20 zonas eleitorais - há dois anos, ele venceu em 56 e nesse domingo, 7, em 36.

O extremo da zona leste da cidade impôs a maior derrota a Doria nesta eleição. O tucano viu moradores de 12 zonas eleitorais que o apoiaram em 2016 darem preferência agora ao candidato à reeleição Márcio França (PSB), que disputa o segundo turno com ele. Isso aconteceu, por exemplo, em Itaquera, São Miguel Paulista, Guaianases, Cidade Tiradentes e Itaim Paulista. Ao todo, o atual governador venceu em 14 zonas - as duas restantes ficam nos extremos da zona norte: Perus e Brasilândia.

O extremo sul da cidade também não deu prioridade a Doria nesta eleição. Além de não ganhar em Parelheiros e Grajaú (as duas únicas zonas eleitorais perdidas por ele em 2016 - quem venceu ali foi Marta Suplicy), o tucano também não levou em Piraporinha, Capela do Socorro e Valo Velho. Em todas essas localidades o vencedor foi Paulo Skaf (MDB), terceiro colocado na eleição estadual. O emedebista ainda foi o primeiro colocado em Jaraguá, na zona norte, e Teotônio Vilela e São Mateus, ambos na zona leste.

Por outro lado, o centro expandido todo, que reúne os bairros mais ricos da cidade, permaneceram fiéis a Doria. Ele venceu com a maior vantagem no bairro de seu antecessor na Prefeitura e hoje presidenciável do PT, Fernando Haddad. Na zona eleitoral de Indianópolis, onde fica o Planalto Paulista, Doria obteve 42,94% dos votos válidos. Nos Jardins, onde o tucano mora, 41,53% dos moradores votaram nele.

Os demais candidatos não venceram em nenhuma zona eleitoral. Na briga direta com França, seu adversário no segundo turno, Doria levou leve vantagem na capital. O tucano alcançou 26,34% dos votos válidos, contra 22,16% de França - uma diferença de 231 mil eleitores.