Ator de Suits e atriz de Pretty Little Liars anunciam nascimento da filha

08/10/2018 | 16:11



No dia 8 de outubro nasceu a primeira filha de Patrick J. Adams, ator que viveu par romântico com Meghan Markle em Suits, e Troian Bellisario, atriz de Pretty Little Liars! O casal anunciou a novidade por meio do Instagram postando uma foto em que a bebê segura os dedos dos papais.

Patrick escreveu o seguinte texto:

O mundo acabou de ficar 3.6 quilos mais pesado. Obrigado a todos que lutaram e protegeram nossa privacidade durante este incrível e lindo momento em nossas vidas. Todo mundo está feliz e saudável e amando todo o instante disso. Eu não poderia estar mais animado em trazer uma menininha para este mundo, neste momento. Nós iremos criá-la para ser poderosa, sempre falar o que pensa e o que está em seu coração e a viver sem medo. É um novo dia e um novo mundo e ambos são lindos.

Já Troian, disse o seguinte:

Eu não consigo expressar o quão agradecida eu estou. (...) Agradeço meu Patrick por me apoiar durante todo o momento da minha gravidez e o parto dela. E quero agradecer a qualquer força incrível que trouxe essa menininha em nossas vidas. Eu não poderia estar mais orgulhosa de ser a mãe dela. Trazer uma menina para este mundo e fazer o meu melhor para criá-la para ser boa, forte e o que ela quiser ser.