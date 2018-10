Tristan Thompson revela que vai pedir Khloé Kardashian em casamento

08/10/2018 | 16:11



Tristan Thompson admitiu que irá pedir Khloé Kardashian em casamento, isso no último episódio de Keeping Up With The Kardashians, que foi ao ar no domingo, dia 7.

Durante o episódio, que retrata os últimos momentos de Khloé antes de dar à luz True, filha de seu relacionamento com Thompson, vemos a mãe da Kardashian, Kris Jenner, conversando com o jogador do Cleveland Cavaliers via Facetime. Tristan estava à procura de algo para presentear Khloé pelo nascimento da filha, e pede conselhos à matriarca da família.

- Estou pensando em alguns presentes. Lembro da Koko dizer que gostaria de algo que pudesse passar de geração para geração.

Ao que Kris respondeu:

- Bom, o Cory [Gamble] me deu de Natal, alguns anos atrás, um anel de diamante realmente lindo, daqueles que se pode usar em qualquer dedo. Mas esse só até que você dê a ela aquele anel que irá em seu dedo anelar!

Após a indireta em relação ao casamento, feita de maneira descontraída por Kris, Tristan riu e respondeu:

- É claro, em algum momento.

Lembrando que fontes divulgaram que Tristan traiu Khloé poucos dias antes de ela dar à luz sua primeira filha. O casal permaneceu junto, mas diversos veículos apontam novas traições do jogador, das quais, inclusive, Khloé estaria ciente, e preferindo ignorar. Aparentemente, no episódio televisionado domingo, o escândalo das traições de Thompson ainda não havia sido revelado, devido ao tom amigável de Kris.