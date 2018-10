‘Joias do Ballet Russo’ será apresentado amanhã em São Paulo

Miriam Gimenes



09/10/2018 | 07:28



O balé russo é reverenciado no mundo todo. E quem quiser vê-lo de perto terá a oportunidade amanhã, já que o espetáculo Joias do Ballet Russo será apresentado, a partir das 20h, no Teatro Bradesco (Rua Palestra Itália, 500).

Com principais solistas internacionais no palco, duas escolas russas, a de São Petersburgo e a de Moscou, apresentarão repertório composto por trechos de Lago dos Cisnes, Corsário, Bela Adormecida, entre outras. Ingressos de R$ 50 a R$ 290 à venda em www.uhuu.com.