Mbappé e Rodrygo concorrem a prêmio de melhor jogador sub-21 da France Football

08/10/2018 | 14:19



No mesmo dia em que anunciou os concorrentes ao prêmio Bola de Ouro, a revista France Football divulgou nesta segunda-feira a lista dos jovens que disputam como o melhor jogador do mundo com menos de 21 anos. Entre os indicados, estão o favorito Mbappé, do Paris Saint-Germain, e o brasileiro Rodrygo, do Santos.

Aos 17 anos, Rodrygo é o único brasileiro a figurar entre os 10 indicados pela revista. O jovem atleta é a grande revelação do Santos nos últimos anos e, inclusive, já foi negociado com o Real Madrid, que pagou 45 milhões de euros para contar com seu futebol.

Mas o grande favorito a ficar com o prêmio é mesmo Mbappé. Afinal, não bastasse o ótimo desempenho com a camisa do Paris Saint-Germain, o atacante de 19 anos foi um dos principais responsáveis pelo título da França na Copa do Mundo da Rússia. Não à toa, também figura entre os concorrentes à Bola de Ouro.

Além de Rodrygo e Mbappé, os indicados ao prêmio de melhor jovem do futebol mundial são: o norte-americano Christian Pulisic (Borussia Dortmund), o holandês Justin Kluivert (Roma), o malinês Amadou Haidara (Red Bull Salzburg), os italianos Gianluigi Donnarumma e Patrick Cutrone (ambos do Milan), o japonês Ritsu Doan (Groningen), o inglês Trent Alexander-Arnold (Liverpool) e o francês Houssem Aouar (Lyon). Vinicius Junior, ex-Flamengo e atualmente no Real Madrid, não apareceu na lista.