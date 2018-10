Novos personagens de Riverdale são anunciados na Comic-Con de Nova York

08/10/2018 | 14:16



Aconteceu entre os dias 4 e 7 de outubro a New York Comic-Con 2018 e, para nossa sorte, muitas coisas legais rolaram! Como, por exemplo o anúncio de dois novos personagens no elenco da série Riverdale.

Durante o evento, os atores Luke Perry, KJ Apa, Lili Reinhart, e Madchen Amick, além do criador e produtor executivo Roberto Aguirre-Sacasa, se juntaram no painel da série e anunciaram que as atrizes Gina Gershon e Trinity Likins integrarão o cast na terceira temporada. Gina vai interpretar a mãe de Jughead, papel de Cole Sprouse, Gladys Jones e Trinity vai interpretar sua irmã Jellybean "JB" Jones.

Outra novidade é que os presentes no evento tiveram a oportunidade de assistir aos 13 primeiros minutos de Fênix Negra! Segundo os presentes, o começo do filme mostra o grupo de heróis indo ao espaço para salvar uma missão da NASA que deu errado. É neste momento em que Jean Grey, interpretada por Sophie Turner, é atingida por raios cósmicos. Tenso!

Porém, nem tudo são flores para o fãs de X-Men... A data de estreia do filme foi, mais uma vez, adiada e agora está prevista para o dia 7 de junho de 2019.

Também pudemos ver a união entre os estúdios Marvel e DC! Jason Momoa, que dá vida ao Aquaman, e Mark Ruffalo, nosso Hulk, se divertiram bastante durante o evento. Enquanto dava uma volta disfarçado de Stanley Pines, personagem de Gravity Falls, Mark Ruffalo foi até o Meet & Greet de Momoa, onde tiraram juntos uma foto!

Além disso, a animação Como Treinar o seu Dragão 3 também foi destaque no evento ao liberar um novo teaser! No vídeo, segundo os presentes, é possível ver que a relação de Soluço com os dragões sempre foi muito forte, além de muitas outras novidades. O material, que foi divulgado apenas no final do painel, ainda não foi disponibilizado na internet, porém sua divulgação está prevista para o dia 25 de outubro.

Também foi divulgado um trailer de Gotham, que apresenta momentos marcantes da série, além das primeiras imagens do que vem por aí na quinta temporada. Fora isso, houve também a confirmação de que David Mazouz dará vida ao Batman e que a série contará com a presença de vilões bem conhecidos como: Chapeleiro Maluco, Espantalho, Zsasz, Pinguim - com um cachorro de estimação - e muito mais! Ainda assim, a data da nova temporada ainda não foi divulgada.

E por fim, porém não menos importante, um momento super especial aconteceu no painel de The Walking Dead. Um dia antes do retorno da série, que está em sua nona temporada, os fãs transformaram um dos palcos principais da New York Comic Con 2018 em uma festa de despedida para Andrew Lincoln, ator que dá vida ao protagonista Rick Grimes, pois trata-se da sua última participação no evento pelo papel que interpretou por nove anos.

Por conta disso, a conversa foi marcada por recordações dos melhores momentos nos sets de filmagem além de declarações calorosas de amizade! Incrível, né?