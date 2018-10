China diz que EUA precisam parar com ataques sem base contra políticas chinesas

08/10/2018 | 14:13



O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, afirmou nesta segunda-feira ao secretário de Estado americano, Mark Pompeo, que os Estados Unidos precisam parar com o que ele qualificou como "ataques sem base" contra as políticas chinesas. Yi disse que comentou a Pompeo, durante reunião nesta segunda-feira, que há uma sombra "sobre o futuro das relações China-EUA".

Os dois países têm travado disputas em vários setores, como o comércio e a militarização por Pequim de ilhas no Mar do Sul da China.

Pompeo, que visitou antes a Coreia do Norte, disse ao ministro chinês que os EUA desejam conseguir a desnuclearização da Península Coreana. Anteriormente, Pompeo comentou que houve "progresso significativo" por um acordo com a Coreia do Norte para que o regime de Pyongyang desista de suas armas nucleares. Fonte: Associated Press.