Ozzy Osbourne passa por cirurgia na mão e tem de cancelar show

08/10/2018 | 13:27



Ozzy Osbourne contou, em seu Instagram, que precisou passar por uma cirurgia na mão devido a uma infecção. Por isso, o cantor teve de cancelar shows que faria em Mountain View, na Califórnia, no sábado, 6.

"O show do dia 6 de outubro foi adiado devido a uma doença. O cantor está sendo tratado de uma infecção, que fez com que ele tivesse de se submeter a uma cirurgia na mão na manhão do sábado. Osbourne vai ficar alguns dias no Hospital Cedars-Sinai em Los Angeles, onde ele vai ficar sob cuidados médicos para monitorar a infecção", diz o comunicado publicado no Instagram.

O show foi adiado para o dia 16 de outubro.

Depois, Ozzy Osbourne publicou uma foto tomando sorvete, mostrando que já está se recuperando.

"Me sentindo melhor após a cirurgia. Sorvete ajuda", disse o cantor na legenda.