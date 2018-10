Kylie Jenner chama Travis Scott de marido e revela que quer ter mais filhos com ele

08/10/2018 | 13:19



Kylie Jenner é mamãe de Stormi Webster, fruto de seu relacionamento com Travis Scott, mas o casal ainda não oficializou a união, apesar de haver rumores de que ambos estão planejando um casamento. E os boatos só se intensificaram ainda mais, principalmente após a empresária chamá-lo de marido!

Pois é, segundo informações do Radar Online, Kylie acompanhou a aparição de Travis no Saturday Night Live, programa o qual ele se apresentou no último sábado, dia 6. Ao registrar algumas fotos em seu Instagram Stories, ela legendou uma das imagens com a palavra hubby, ou seja, uma forma carinhosa de falar marido.

Além disso, respondendo perguntas de seus fãs por meio do Snapchat, Kylie deu a entender que pretende sim ter mais filhos:

Eu vou ter outro filho? Eu quero ter outro filho, mas Quando? é a pergunta que eu definitivamente não estou pronta para responder neste segundo. E eu não sei quando vai ser isso, mas sim, eu adoraria dividir mais sobre isso com vocês. Se eu já pensei em nomes para o meu próximo bebê? Já, mas não achei nenhum que eu amasse mesmo.

Ela ainda continua:

Mas eu definitivamente queria outra menina, espero, e eu quero que ela tenha um nome feminino.

E falando na pequena Stormi, Kylie usou seu Instagram para publicar uma sequência bem fofa de fotos da bebê, que completou oito meses na última semana! Na legenda, a empresária não deixou de celebrar a existência de sua filha:

Minha princesinha fez oito meses semana passada e eu não poderia estar mais feliz e triste ao mesmo tempo, brincou.