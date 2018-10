Priscila Steinman, de Totalmente Demais, está grávida do primeiro filho

08/10/2018 | 13:16



Priscila Steinman publicou esta bela foto em seu Instagram para fazer um anúncio mais que especial: a atriz está grávida de seu primeiro filho! Priscila já está grávida de cinco meses, e publicou um texto contando a novidade:

Filha, eu e seu pai não sabemos como estará o mundo quando você vier se aventurar por aqui, mas podemos te dar a certeza que o nosso amor por você será alimento diário e infinito. Obrigada por já estar nos ensinado tanto sobre transformação, afeto, adaptação e amadurecimento. Você me emociona involuntariamente e instintivamente. Nos flagramos fazendo carinho na minha barriga e pensamos como você será. Escuto o seu pai falando com você e vislumbro como será a sua voz. Te olho através de mim e imagino como serão os seus olhos, o seu olhar! Sinto você se mexer agora aqui dentro como se estivesse nadando num mar tranquilo e desejo te acariciar nos meus braços, te levar para mergulhar e atravessar com você qualquer onda que possa vir. O tempo está passando tão rápido, já foram cinco meses de alegrias, incertezas, sorrisos, medos, emoções e descobertas únicas. Filha, obrigada por estar crescendo dentro de mim e aflorando a mãe que eu sempre desejei despertar. Em fevereiro, você será o nosso Carnaval.

Priscila Steinman é atriz e já participou de novelas globais como Totalmente Demais e Novo Mundo.