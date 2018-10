Neymar estaria pensando em fazer festa para pedir Bruna Marquezine em casamento

08/10/2018 | 13:16



Neymar Jr. parece já saber como pedirá Bruna Marquezine em casamento. Após declarar em entrevista que estaria chegando a hora de subir ao altar com a atriz, a coluna Olá, do jornal Agora São Paulo, revelou que o rapaz estaria sondando amigos e familiares para falar de um possível noivado.

O jogador de futebol estaria pensando em fazer uma grande festa no próximo ano para surpreender Bruna e pedi-la em casamento na frente de todos. Por enquanto, Bruna tem desconversado sobre o assunto e não dá a entender que já esteja pensando oficializar a união.

Os rumores de que o casal estaria dando um próximo passo na relação surgiram após Bruna passar uma temporada na Europa. Após o fim de Deus Salve o Rei, a atriz viajou para o exterior e além de ter protagonizado diversos momentos a trabalho, a beldade também curtiu dias ao lado de Neymar.

Já quando o assunto é trabalho, a marca Off-White parece ter se redimido com Bruna após cortá-la de uma foto ao lado de Neymar e Cara Delevigne. Há algumas semanas, a atriz cumpriu com a agenda de compromissos em Paris, na França, e prestigiou o desfile da grife na semana de moda local, mas acabou sendo ofuscada pelo namorado e pela modelo. No Instagram, Bruna não apareceu em um clique dos três e muitos internautas se revoltaram contra label de Virgil Abloh, considerando a atitude um desrespeito com a morena.

No último domingo, dia 7, Bruna apareceu pela primeira vez no perfil da grife no Instagram e ao lado do namorado, deixando no ar a suspeita de que a atitude teria sido um pedido de desculpas pela gafe. O clique mostra o casal de mãos dadas, chegando ao desfile e usando os novos looks da coleção.

@brumarquezine & @neymarjr de Off-White? no desfile da coleção feminina de ss19, diz a legenda da publicação.

Será que Bruna e Neymar perdoaram a marca?