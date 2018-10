Gloria Pires acompanha primeiro voto de Ana, sua filha mais nova

08/10/2018 | 12:50



A atriz Gloria Pires divulgou um vídeo da filha mais nova, Ana Morais, participando da eleição pela primeira vez na tarde deste domingo, 7. Ela completou 18 anos no dia 30 de julho e, agora, decidiu exercer o direito ao voto. A publicação foi feita no perfil oficial de Gloria no Instagram.

Ana Morais é filha da atriz com Orlando Morais, com quem tem mais dois filhos, Antônia e Bento Morais.

"Qual é a sensação de estar indo votar pela primeira vez na sua vida?", pergunta Gloria à filha, que responde: "Felicidade...estou achando legal poder exercer a cidadania", responde Ana. A atriz parabenizou a filha, que não esboçou suas preferências políticas.