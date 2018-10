Ganhou o melhor

Do Diário do Grande ABC



08/10/2018 | 11:52



(São Paulo) – O Palmeiras foi melhor no clássico de sábado no Morumbi e cá entre nós, é melhor mesmo do que o São Paulo. Não há comparação entre os dois elencos.



Scolari foi mais feliz que Aguirre. Seu time, mesmo alternativo, jogou em cima do adversário e ganhou merecidamente. Ao contrário, o São Paulo entrou com uma escalação defensiva e com um esquema covarde. Não poderia dar outra coisa. Dois a zero foi pouco.



Subindo como um foguete



O Palmeiras é líder do Brasileiro. Chegou a 56 pontos e comprova que está embalado. Tem 16 vitórias e um aproveitamento de quase 70%. Também chegou entre os quatro melhores na Libertadores, é favorito contra o Boca Juniors e só não vai decidir a Copa do Brasil porque foi roubado pelo árbitro no primeiro jogo contra o Cruzeiro.



Descendo a ribanceira



O São Paulo ficou 16 rodadas na liderança do Brasileiro e fez sua torcida sonhar com o título. E apesar de ter perdido para o Palmeiras, não perdeu a quarta colocação na tabela, porque surpreendentemente o Grêmio empatou com o Bahia em Porto Alegre. Mas Aguirre e o mais fanático torcedor sabem que se o time não melhorar urgentemente e vencer já na próxima rodada, o sonho poderá tornar-se pesadelo.



Alegria e tristeza



A torcida do Santos respira aliviada desde que Cuca chegou à Vila Belmiro. Com a vitória de sexta-feira no Nordeste o Peixe chegou aos 39 pontos e começa a pensar em Libertadores. Depois de um início muito ruim, as coisas estão sendo colocadas nos seus devidos lugares. Se não perder para o Corinthians no clássico de sábado vai disputar as primeiras colocações da competição.



Por falar no Corinthians, o jogo contra o Flamengo é para esquecer. Se não perder nesta quarta-feira em Belo Horizonte, a Copa do Brasil poderá ser conquistada na outra semana. Para o limitado time de 2018 seria uma conquista inimaginável.