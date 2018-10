Corinthians contrata lateral-direito Michel Macedo, do Las Palmas, para 2019

08/10/2018 | 11:15



O lateral-direito Michel Macedo, de 28 anos, foi anunciado nesta segunda-feira como reforço para o time do Corinthians para a temporada de 2019. O atleta foi aprovado nos exames médicos e já treina com o resto do elenco no CT Joaquim Grava.

Com a temporada já está no fim, o jogador só poderá atuar pela equipe corintiana a partir do próximo ano. Seu contrato é válido até o final de 2021.

O time do Corinthians possui apenas Fagner para a lateral-direita. O meio-campo Mantuan atuou por várias vezes improvisado na posição, além do volante Gabriel.

Natural do Rio de Janeiro, Michel Macedo começou a carreira no Flamengo, passou pelo Almería (Espanha), Atlético-MG e estava no Las Palmas, também do futebol espanhol.

O lateral fez parte do time do Atlético-MG que conquistou a Copa Libertadores de 2013. O jogador participou de um jogo da campanha vitoriosa.

Atual campeão paulista, o Corinthians está na final da Copa do Brasil e terá o Cruzeiro como adversário. No Brasileiro, o time paulista é apenas o 10º colocado, com 35 pontos, cinco acima da zona de rebaixamento.