Silvio Santos questiona Luciana Gimenez sobre ex-marido e ela diz: - Nem eu me lembro

08/10/2018 | 11:11



A participação de Luciana Gimenez no palco do Silvio Santos deu o que falar! A apresentadora, que fez parte programa que foi ao ar no último domingo, dia 7, foi muito bem recebida por Silvio, que não deixou de cortejá-la.

- Vocês já notaram que quando ela senta tenta mostrar a coxa bonita que ela tem? Acham que ela faz isso de propósito? Ela cruza a perna e a gente só olha para a perna dela, não para o programa. É no Superpop que ela senta mostrando a coxa?, perguntou o dono do SBT.

- Sempre que eu cruzo eu lembro de você, respondeu Luciana, indo na onda de Silvio.

- Você trabalha segunda, terça e quarta, e o resto da semana faz o quê?

- Você quer mesmo que eu fale?

Enquanto conversavam, o apresentador não perdeu a oportunidade de tocar no assunto sobre o fim de seu casamento com Marcelo de Carvalho.

- Tem mulher que é muito exigente, casa e descasa. Eu pergunto e elas dizem que eles não são bons de cama, disse Silvio. Porém, Luciana preferiu não falar nada.

Entretanto, já no final do quadro em que participou, Luciana mais uma vez é questionada sobre o ex:

- Agradeça ao Amílcare Dallevo e àquele outro careca, esqueci o nome, disse Silvio, falando de Marcelo.

- Nem eu me lembro, finalizou a apresentadora.

A estrela da Rede TV! está solteira desde abril, após se separar se de Marcelo de Carvalho, com quem estava casada há 12 anos.