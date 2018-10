Reta final de Segundo Sol: Ivete Sangalo irá se apresentar ao lado de Beto Falcão

08/10/2018 | 11:11



Com previsão de chegar ao seu último capítulo em novembro, Segundo Sol vai chegando perto de seu final e é claro que muitas emoções estão por vir. Uma das personagens que mais se destacou na trama foi Rosa, interpretada por Letícia Colin. No começo da história, ela era uma espécie de justiceira, porém se deixou levar pelo luxo e o dinheiro. Mas a ex-prostituta irá se redimir ao se unir à Luzia e Beto, protagonistas interpretados por Giovanna Antonelli e Emílio Dantas, após contar a verdade sobre Valentim, vivido por Danilo Mesquita. Porém, ela vai pagar caro por trair a sócia Laureta, interpretada por Adriana Esteves.

Segundo a colunista Patrícia Kogut, Rosa tentará armar uma cilada para Laureta, com o objetivo de encontrar Remy, vivido por Vladimir Brichta. Porém, o plano dá errado e a moça, ao encontrar a casa onde eles estão escondidos, acaba sendo pega pela mãe da cafetina, que será interpretada por Renata Sorrah. Laureta então terá a ideia de sequestrar Rosa e pedir um resgate milionário para Luzia e Beto!

Enquanto a confusão anda solta, os produtores da novela já estão se preparando para o último capítulo da trama. Com toda a ambientação na Bahia e o universo do axé, é claro que não pode faltar muita música e trio elétrico. De acordo com o colunista Flávio Ricco, quem foi convidada para cantar ao lado de Beto Falcão é ninguém mais, ninguém menos que a rainha do Carnaval de Salvador, Ivete Sangalo!