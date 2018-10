Cristiano Ronaldo pode ter genitais filmadas por conta de investigação sobre o caso de suposto estupro

08/10/2018 | 11:11



O jogador Cristiano Ronaldo está sendo acusado de estupro por parte da norte-americana Kathryn Mayorga, que alegou ter sido forçada a transar com ele em um hotel em 2009. Segundo o portal Radar Online, o jogador pode, agora, ser forçado a ter suas partes íntimas checadas por policiais para que possam seguir com o processo.

Um especialista legal da área contou ao veículo que a estrela do futebol português, de 33 anos de idade, pode ter que liberar a medição de suas genitais para que possam ser comparadas com as descrições de Mayorga. E, se o exame for mesmo feito, é capaz que Cristiano até seja filmado durante o processo.

Kathryn deu detalhes bem específicos sobre o que aconteceu no hotel, incluindo a descrição física do corpo do jogador e marcas e dimensões de suas partes privadas.

- As fotografias serão vitais porque a corte poderá combinar a descrição dos órgãos genitais do jogador feita pela srta. Mayorga às fotos e medidas tiradas do corpo de Ronaldo, observou o especialista.

Até agora, o craque só se pronunciou uma vez, em uma transmissão ao vivo em seu Instagram, em que negou a acusação ao dizer:

- Fake News! Eles querem se promover usando meu nome. É normal. Eles querem se tornar famosos usando o meu nome, falou o jogador.

De acordo com reportagem feita pelo Fantástico e que foi ao ar no último domingo, dia 7, Cristiano tem até 20 dias para responder o chamado da polícia de Las Vegas e, segundo as leis do estado de Nevada, o crime de estupro só não é pior que homicido, e a pena pode ser, até mesmo, de prisão perpétua.