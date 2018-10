Defesa do patrimônio de SP: 50 anos

Do Diário do Grande ABC



O ano de 2018 torna-se especial para a Cultura paulista pela comemoração dos 50 anos de atividades do Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo). Essa instituição dedica-se à sua nobre tarefa com equipe técnica de excelência: técnicos, integrantes, convidados e especialistas, todos com trabalho incansável. Órgão autônomo e formado por conselheiros que representam o poder público, as universidades e a sociedade civil, o Condephaat já tombou mais de 500 bens. Conjunto de representações da história e da Cultura no Estado de São Paulo entre os séculos 16 e 20. Entre eles, incluem-se conjuntos urbanos, áreas naturais, acervos e edificações variadas.

Mas devemos nos lembrar de que uma instituição não trabalha sozinha: cabe a cada geração valorizar e aumentar este patrimônio, conservá-lo para que faça parte da vida das novas gerações. Cada indivíduo constrói, com os demais, a história da nossa sociedade, e a preservação de bens assegura a corrente de compreensão da história humana pelas gerações futuras. Sua destruição, ao contrário, impede a conexão que nos faz construir nossa identidade cultural, passada e presente, e, desse modo, colaborar para a construção de futuro com sentido. Por isso, a responsabilidade de preservação do patrimônio é de cada cidadão e não apenas do Estado. Assim, cada um de nós contribuiu para essas cinco décadas do Condephaat e contribuirá pelas próximas que virão.

Outro aspecto relacionado ao Condephaat é o registro de patrimônios imateriais, que reconhece tradições, saberes e formas de expressão. O samba paulista, manifestação centenária e diretamente ligada à presença e ao talento do negro, foi o primeiro patrimônio imaterial oficialmente reconhecido. Ao samba, seguiu-se o reconhecimento do virado paulista, prato que marcou a formação do território nacional e cuja origem data do século 17, na época do Brasil colônia, como forma de alimentação nas monções e bandeiras e demonstra a diversidade cultural característica de São Paulo. Cabe ressaltar que tanto o patrimônio material quanto o imaterial estimulam o interesse turístico, que gera renda e empregos para os municípios.

Para marcar os 50 anos do Condephaat, a Secretaria do Estado da Cultura homenageará esse órgão, seus conselheiros e funcionários dia 15 de outubro, com concerto da Orquestra Jazz Sinfônica de São Paulo. O local não poderia ser mais apropriado: a Sala São Paulo. Apesar de inaugurada em 1999, seu belo e histórico edifício – que abrigou a antiga Estrada de Ferro Sorocabana – foi projetado em 1925, concluído em 1938 e hoje é tombado pelo Condephaat.

Romildo Campello é secretário do Estado da Cultura.

Palavra do leitor

Reflexão

O ponto máximo da cidadania não é ir às urnas depositar o seu voto, mas cobrar dos políticos a repercussão dos seus atos após as eleições! ‘Votei com o pensamento livre, ou seja, excluindo o fascismo e o dogmatismo. Votei na proposta, e, até onde eu sei, em nenhum corrupto. A tomar como base o meu critério, presumo que seja fácil saber em quem vou votar no segundo turno!’ Honestidade tem escala ampla, e pode ser medida pelas ações dos políticos. A desonestidade vai do zero ao infinito, tudo é questão de oportunidade!

Jorge Luiz Gimenes

Santo André

Descarte correto

Caro leitor, somos alunos do 5º ano A do Centro Educacional Sesi-080, em Ribeirão Pires. Iremos comentar sobre a reportagem ‘Região descarta 1,5 t de remédios vencidos’ (Setecidades, dia 30). Achamos que a publicação da reportagem foi importante para a população conscientizar-se da importância do descarte de remédios vencidos. O texto traz informações sobre onde descartar os remédios no local correto (UBS), exceto nos municípios de São Bernardo e Mauá. Sugerimos a publicação de mais reportagens sobre Saúde pública. Parabenizamos o Editorial (Opinião) pela publicação dessa reportagem.

Alunos do 5º ano A do CE Sesi-080

Ribeirão Pires

Porcalhões – 1

Lamentável ver a situação das ruas próximas a seções eleitorais ontem, forradas de santinhos, cartazes, panfletos etc. Infelizmente existem muitos candidatos porcalhões, que fazem questão de transformar as vias em chiqueiros. Acho que eleição deveria acontecer pós-Sábado de Aleluia, quando há a malhação do Judas, porque poderíamos unir duas coisas: limpávamos as vias dos santinhos enchendo os bonecos com eles, e bateríamos com gosto nesses bonecos. Imaginem como seria o ‘tratamento’ ao ’Judas’ cheio de panfletos do candidato homofóbico, xenófobo, preconceituoso, que prega a violência e tem vice que fala em tirar direito dos trabalhadores.

Vitor Musse Barroso

Rio Grande da Serra

Porcalhões – 2

Aproveito este espaço democrático, e sempre aberto às nossas manifestações, para protestar contra a sujeira e crimes eleitorais cometidos por dois candidatos de Santo André, que, por serem vereadores há mais de um mandato, e um deles ser presidente da Câmara Municipal, deveriam conhecer um pouco mais da legislação eleitoral e evitar a sujeira e o desrespeito cometido. Ailton Lima, que espalhou cartazes fixados na grama em quase toda extensão da Avenida Pedroso e ao acesso ao Clube de Campo. Vários cartazes em postes de sinalização (o que já configura crime). E Almir Cicote, com inúmeros cartazes em postes de sinalização e, ainda pior, colando cartazes nas muretas do córrego da Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo. Chega de candidato porcalhão! Se eles não respeitam as leis eleitorais, como se pode confiar qualquer cargo eletivo a esses dois. E, por último, não pertenço a nenhum partido, não tenho nenhum interesse em favorecer qualquer candidato, mas não posso aceitar emporcalhamento da cidade e desrespeito às leis.

José Cláudio Fernandes

Santo André

Em paz

Independentemente dos resultados apresentados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), esta eleição, mesmo com algumas infrações e prisões, transcorreu em paz, com o eleitor depositando seu voto nas urnas de forma soberana e democrática!

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Segundo turno – 1

Ontem, poucas horas antes do início da apuração, o candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro dizia a uma rádio da Capital que iria ‘matar a fatura já hoje (ontem)’, e que no dia 28, data do segundo turno, iria ‘para a praia’. Foi outra demonstração de que não sabe de nada mesmo, nem falar, e menospreza os eleitores. Com a confirmação de que teremos segundo turno, espero que a esquerda se una novamente, que os eleitores tenham consciência e que possamos banir esse cidadão retrógrado e irresponsável da política nacional. Que nunca mais volte a exercer cargo público, porque ficou 28 anos como deputado federal e nada fez de relevante ao povo, mas quadruplicou o próprio patrimônio. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, entre 2010 e 2014, a renda dele aumentou 97%. Em 2010 havia declarado R$ 826.670,46. Quatro anos mais tarde, esse valor aumentou a R$ 2.047.692,43. Fico boquiaberto quando ouço pessoas inteligentes tentando promover esse candidato. Ele fez pronunciamneto ontem via internet. Quanta consideração por seus cegos eleitores! Ele não!

Saturnino Campos

Ribeirão Pires

Segundo turno – 2

Definitivamente é difícil entender o que se passa na cabeça do eleitor paulistano ao ainda confiar em João Doria. Como pode uma pessoa como Doria ter sido eleita para a prefeitura da Capital – que é grande erro –, abandonar o cargo na metade do mandato e ainda ser conduzida ao segundo turno nesta eleição? Era bem nítida sua contrariedade em disputar o governo do Estado, já que sua grande vontade era a Presidência da República, passando, assim, rasteira em Alckmin, seu padrinho político. Doria ficou deslumbrado com esse ‘escorregão’ do povo paulistano. Espero que esse mesmo leitor coloque a mão na consciência e impeça que João Doria se torne governador do Estado. Aliás, que nunca mais seja eleito a nada. Márcio França cresceu muito após Paulo Skaf, seu adversário direto, declarar voto em Bolsonaro. Dá-lhe Márcio França.

Sérgio Maurício Imediato

Capital