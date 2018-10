A voz das urnas

Do Diário do Grande ABC



08/10/2018 | 10:16



O primeiro turno da eleição deixou algumas mensagens claras no Grande ABC. A primeira delas, o enfraquecimento do PT, partido surgido na região, mas que desta vez foi derrotado em todas as sete cidades, tanto para presidente quanto para governador do Estado de São Paulo. Sendo superado inclusive em São Bernardo, município que foi o seu berço.

A segunda, é a vontade de mudança da população, que votou maciçamente em Jair Bolsonaro, do nanico PSL, desprezando a tradição do PT e do PSDB, que de protagonistas passaram a coadjuvantes nesta disputa.

A votação mostrou também que as pesquisas nem sempre acertam. Que o diga o petista Eduardo Suplicy, que durante toda a campanha apareceu em primeiro na corrida para o Senado, mas acabou em terceiro lugar. Outra mensagem é a necessidade da persistência. O governador Márcio França, que os institutos colocavam fora do páreo para a reeleição, superou Paulo Skaf – que chegou a liderar as amostragens – e está no segundo turno contra João Doria.

As urnas também mostraram o quanto a população do Grande ABC precisa se mobilizar em torno de nomes que representem a região no Legislativo. Das 126 opções disponíveis na urna, somente nove acabaram eleitos, sendo três para deputado federal e outros seis para estadual.

É número de parlamentares que iguala o resultado da última eleição, mas que é muito baixo para representar uma população composta por 2.095.217 eleitores, divididos por sete cidades situadas em uma das regiões mais importantes do Estado e do País.

É preciso avaliar os acontecimentos, corrigir falhas e descobrir por que os votantes do Grande ABC mais uma vez não se encantaram com a maioria dos que se colocaram à disposição no pleito, mesmo com a realização de campanha de conscientização pelo voto na região. Por outro lado, os candidatos e partidos também têm de realizar autoanálise. Oferecer propostas que sejam mais atrativas.

O Grande ABC merece (e precisa de) muito mais.