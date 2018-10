Turquia vai introduzir cotas sobre as importações de aço a partir de outubro

08/10/2018 | 08:33



A Turquia vai introduzir cotas sobre as importações de aço a partir de 17 de outubro, com as importações excedentes sujeitas a um imposto de 25%, segundo uma declaração da Organização Mundial do Comércio (OMC) publicada nesta segunda-feira. A medida proposta entrará em vigor por 200 dias, segundo o comunicado.

As medidas são uma resposta às tarifas de aço introduzidas pelos Estados Unidos e pela União Europeia (EU), que redirecionaram os fluxos globais de aço, causando um "aumento acentuado e significativo" nas importações para a Turquia, segundo o documento.

Uma investigação do governo turco constatou que a alta nas importações representava um risco de "prejuízo grave" para o mercado doméstico, que tem espaço limitado para absorver novas importações.