Doria é o candidato mais votado em seis dos sete municípios

Natalia Fernandjes

Do Diário do Grande ABC



08/10/2018 | 07:08





João Doria (PSDB) foi o mais votado entre os candidatos ao governo do Estado pelos eleitores de seis das sete cidades. O tucano – que disputará o segundo turno no dia 28 com o atual governador Márcio França (PSB) – obteve, na região, 374.161 votos válidos. No total, 2.095.217 habitantes exerceram o ato de cidadania ontem no Grande ABC.

Além de performance superior aos concorrentes nas cidades lideradas por prefeitos tucanos, como é o caso de Santo André (Paulo Serra), São Bernardo (Orlando Morando) e São Caetano (José Auricchio Júnior), Doria também conquistou a maior parte dos eleitores de municípios chefiados pelo PSB, partido de seu concorrente, Márcio França, casos de Mauá (Atila Jacomussi) e Ribeirão Pires (Adler Kiko Teixeira). O tucano foi o favorito, ainda, entre munícipes de Rio Grande da Serra (gerenciada por Gabriel Maranhão, sem partido).

Apenas em Diadema o ex-prefeito da Capital não obteve o melhor desempenho entre os postulantes ao cargo de governador, ficando na segunda posição (44.798 votos), atrás de Luiz Marinho (PT), que registrou 60.066 sufrágios.

O cenário mais emblemático, inclusive, foi observado em São Bernardo, onde Marinho, ex-chefe do Executivo da cidade, viu João Doria triunfar – com diferença de 10 mil votos. O tucano conseguiu 111.307 dos 620.862 sufrágios válidos. Já o petista, 101.340.

Ao obter 265.669 votos do eleitorado das sete cidades, Marinho amargou, em quatro municípios – Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande –, apenas a quarta colocação. Mas, no próprio quintal, superou Paulo Skaf (252.670 sufrágios) e Márcio França (222.190). Em São Caetano, no entanto, conseguiu ficar atrás de Rogério Chequer (Novo), na quinta colocação.

Por outro lado, se quiser continuar no Palácio dos Bandeirantes, França terá de melhorar o desempenho no Grande ABC. Os melhores panoramas foram observados em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, cidades onde ficou na segunda colocação, com 13.244 e 4.951 sufrágios, respectivamente.

O atual governador ficou em terceiro lugar em três cidades. Em Santo André, conquistou apenas 59.681 eleitores – a segunda colocação ficou com Skaf (73.273 votos). Na cidade de Mauá, França obteve 34.568 sufrágios e, em São Caetano, registrou 16.684.

Já em São Bernardo, França foi o quarto melhor (57.680 votos) na disputa. O mesmo cenário foi observado em Diadema, onde ele obteve 35.382 sufrágios.

NOVIDADE - A disputa de segundo turno entre candidatos ao governo do Estado não ocorria desde 2002 em São Paulo, quando Geraldo Alckmin (PSDB) se reelegeu governador ao bater José Genoino (PT) na reta final.

No pleito de 2014, Alckmin levou a melhor nos sete municípios – com 635.129 sufrágios – e, inclusive, superou a margem dos 50% em São Caetano (60,33%), Ribeirão Pires (52,70%) e Rio Grande da Serra (54,15%). Naquele ano, Alexandre Padilha (PT) garantiu 353.322 sufrágios no Grande ABC, à frente de Paulo Skaf (PMDB, atual MDB).