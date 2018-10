Para Luiz Marinho, houve campanha de ódio ao PT no Estado

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



08/10/2018 | 07:58



Fora do segundo turno, o ex-prefeito de São Bernardo e quarto colocado na disputa para o governo do Estado, Luiz Marinho (PT), culpou o que ele chamou de “campanha de ódio contra o PT” para explicar o resultado das urnas. Amargando mais uma derrota para o partido, Marinho atingiu 12,6% dos votos válidos, o equivalente a 2,5 milhões de sufrágios.

Embora não anunciando apoio explícito ao governador Márcio França (PSB), o ex-chefe do Executivo de São Bernardo indicou que ficará em trincheira oposta à de João Doria (PSDB). “Então, ter o Márcio França não deixa de ser um alívio. Agora vamos aguardar, vamos ver se ele vai querer nosso apoio. E vamos também conversar com a direção para não fazer um apoio individual. Vamos nos posicionar no segundo turno, agora, o homem sem palavra jamais”, disse.

O desempenho de Marinho foi um dos mais tímidos entre os candidatos do PT ao governo do Estado na história do partido. Em 2002, José Genoino (PT) obteve 32,4% dos votos válidos, mas perdeu para o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB). Em 2006 foi a vez de Aloizio Mercadante ser derrotado também por José Serra (PSDB), no primeiro turno, com 31,68%.

Em 2010 Mercadante obteve 35,2% das intenções de voto e perdeu novamente para Alckmin. O ex-governador tucano venceu novamente em 2014, quando bateu o ex-ministro da Saúde do governo Dilma Rousseff Alexandre Padilha (PT), que obteve 18,2% dos votos.