Bolsonaro e Haddad confirmam segundo turno ao Planalto

08/10/2018 | 07:43



O deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) e o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) confirmaram nas urnas ontem passaporte ao segundo turno do páreo presidencial, em eleição atípica, que quebrou antiga polarização nacional entre PT-PSDB. O capitão da reserva do Exército obteve 46,03% dos votos válidos, vencendo em 16 Estados e no Distrito Federal – quatro das cinco regiões do País –, enquanto o nome petista registrou 29,28%, ao encabeçar em nove Estados, sendo oito dos nove do Nordeste – Ciro Gomes (PDT) ganhou em seu reduto, o Ceará – e Pará.

Ciro ficou com 12,47% (confira quadro abaixo), em terceiro lugar, e Geraldo Alckmin (PSDB), 4,76%, na quarta posição. Bolsonaro, mesmo sem estrutura partidária, e Haddad entraram pela primeira vez na disputa pelo cargo. A polarização, apontada em todas as pesquisas de intenções de voto, pôs fim ao longo protagonismo de petistas e tucanos, que se arrastava por seis pleitos consecutivos – foram dois êxitos do PSDB e quatro do petismo.

A vantagem mais larga para Bolsonaro aconteceu em Santa Catarina, onde o candidato do PSL amealhou 65,82% dos votos. Em Roraima, Rondônia e Acre, o parlamentar federal recebeu índice na casa dos 62%. Haddad liderou no Piauí com maior percentual (63,40%) – Estado no qual o PT foi reeleito, assim como na Bahia, cuja votação do ex-prefeito da Capital ficou em 60,26%. O quadro petista, que foi registrado como postulante da sigla apenas no dia 11 de setembro após indeferimento de Lula, emplacou também expressivo suporte no Maranhão, com 61,24%.

Logo depois de consolidado o resultado, Bolsonaro fez transmissão ao vivo nas redes sociais. Na gravação, o deputado voltou a colocar em xeque as urnas eletrônicas, sugerindo que se não tivesse a ocorrência de problemas no sistema teria sido eleito já neste domingo. “Algumas pessoas votavam para governador e encerrava o voto. Outros apertavam o 1 e aparecia o candidato da esquerda (Haddad)”, disse, em referência à situação desmentida pela Justiça Eleitoral. Em outro trecho, ele mencionou que o País está “à beira do caos”. “Não podemos dar mais um passo à esquerda.”

Haddad, por sua vez, falou em “oportunidade inestimável” e que é necessário aproveitar o cenário com “sobriedade e senso de responsabilidade”. “Nós queremos unir os democratas do Brasil, as pessoas que têm atenção aos mais pobres, em torno de projeto amplo”, alegou, ao citar eleição “incomum, diferente do que aconteceu desde 1989”. “E nós asseveramos que essa de 2018 coloca muita coisa em jogo, em risco. Eu diria que o próprio pacto da Constituinte de 1988 está hoje em jogo em função de ameaças.”