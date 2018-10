Grande ABC repete eleição de 2014 e elege nove deputados

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



08/10/2018



O Grande ABC elegeu nove deputados, reeditando o desempenho regional de 2014. Foram seis parlamentares estaduais e outros três federais. Eram 126 candidatos com origem nas sete cidades. Alex Manente (PPS), de São Bernardo, e Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT), de Diadema, conquistaram reeleição na Câmara Federal. Luiz Carlos Motta (PR), de Diadema, surpreendeu e ficou com uma cadeira no Congresso.

O popular-socialista parte para o segundo mandato consecutivo na Câmara Federal, enquanto Vicentinho, que chegou a ser líder da bancada do PT, vai para o quinto seguido. Motta debuta na Casa – ele é presidente da Fecomerciários (Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo).

Para a Assembleia Legislativa, voltam só dois nomes da região: Teonilio Barba (PT), de São Bernardo, e Luiz Fernando Teixeira (PT), também de São Bernardo. Os dois vão para o segundo mandato no Parlamento. Barba é ligado ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Luiz Fernando, empresário, foi presidente do São Bernardo Futebol Clube.

As outras quatro figuras regionais debutarão na Assembleia. Primeira-dama de São Bernardo, Carla Morando (PSDB) foi a única mulher eleita na região. Ela consegue recuperar a cadeira de deputado que tradicionalmente era de seu marido, o hoje prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB).

Filho do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), Thiago Auricchio (PR) quebrou jejum da cidade e se elegeu deputado estadual pelo município – o último político a conquistar tal feito foi Marquinho Tortorello, filho do prefeito Luiz Tortorello (morto em 2004).

Vice-prefeito de Diadema, Márcio da Farmácia (Podemos) foi outro a obter sua cadeira na Assembleia. Candidato do governo do prefeito Lauro Michels (PV), ele também colocou fim a hiato local, já que a última vez em que Diadema elegeu estadual foi em 2006, com José Augusto da Silva Ramos (PSDB) e Mário Reali (PT).

A surpresa da Assembleia foi Coronel Nishikawa (PSL). Pela primeira vez candidato, o bombeiro reformado aproveitou a boa votação da chapa do PSL.

SURPRESAS

Advogada autora do pedido de impeachment de Dilma Rousseff (PT), Janaína Paschoal (PSL) bateu recorte: ultrapassou a marca de 2 milhões de votos para deputada estadual, a maior marca de um candidato proporcional no País. Graças a seu desempenho, o PSL saiu de um deputado estadual para 14 em São Paulo.

Na Câmara Federal, Eduardo Bolsonaro (PSL), filho do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), passou do 1,8 milhão de votos. A segunda colocada foi também do PSL: a jornalista Joice Hasselmann, com 1,06 milhão de votos.

Kim Kataguiri (DEM), líder do MBL (Movimento Brasil Livre), Tiririca (PR), Alexandre Frota (PSL) e Celso Russomanno (PRB) conquistaram suas cadeiras. Bem como a policial Kátia Sastre (PR), que ficou famosa após vídeo em que ela mata um ladrão em Suzano ter viralizado na internet.