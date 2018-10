João Doria vence em seis das sete cidades da região

Vanessa Soares

08/10/2018 | 00:20



Atualizada às 0h37

O candidato ao Governo do Estado de São Paulo João Doria (PSDB) foi a preferência dos eleitores em seis das sete cidades do Grande ABC, com exceção de Diadema, que deu a maioria dos votos para Luiz Marinho (PT).

Apesar disso, a votação nas demais colocações não foram unânimes. Em Santo André e Mauá, além de Doria ter recebido a maior parte dos votos, Paulo Skaf (MDB) ficou em segundo lugar, Marcio França (PSB), que concorre ao Governo do Estado no segundo turno com Doria, em terceiro, e Marinho em quarto.

Em São Bernardo, berço do PT, Marinho ficou em segundo, Skaf em terceiro e França em quarto. Em São Caetano, Skaf ficou em segundo, França em terceiro e Rogerio Chequer (NOVO), em quarto. Marinho aparece apenas em quinto lugar. Já em Diadema, Marinho levou a melhor seguido por Doria, Skaf e França. Em Ribeirão Pires França ficou em segundo, Skaf em terceiro e Marinho em quarto. E em Rio Grande da Serra França ficou em segundo, Skaf em terceiro e Marinho em quarto.

Com 99,94% das urnas apuradas, as porcentagens ainda podem mudar, mas o ranking de preferência dos eleitores já não se altera mais. Confira a lista cidade a cidade.

Santo André

João Doria (PSDB) 31,8%

Paulo Skaf (MDB) 20,64%

Marcio França (PSB) 16,81%

Luiz Marinho (PT) 15,59%

São Bernardo

João Doria (PSDB) 28,28%

Luiz Marinho (PT) 25,72%

Paulo Skaf (MDB) 18,12%

Marcio França (PSB) 14,64%

São Caetano

João Doria (PSDB) 38,37%

Paulo Skaf (MDB) 23,95%

Marcio França (PSB) 16,92%

Rogerio Chequer (NOVO) 6,37%

Luiz Marinho (PT) 5,40%

Diadema

Luiz Marinho (PT) 30,53%

João Doria (PSDB) 22,85%

Paulo Skaf (MDB) 18,07%

Marcio França (PSB) 18,05

Mauá

João Doria (PSDB) 27,12%

Paulo Skaf (MDB) 20,01%

Marcio França (PSB) 19,79%

Luiz Marinho (PT) 18,62%

Ribeirão Pires

João Doria (PSDB) 28,78%

Marcio França (PSB) 24,49%

Paulo Skaf (MDB) 19,43%

Luiz Marinho (PT) 12,96%

Rio Grande da Serra

João Doria (PSDB) 25,12%

Marcio França (PSB) 24,68%

Paulo Skaf (MDB) 20,06%

Luiz Marinho (PT) 18,59%