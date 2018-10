Haddad pretende unir democratas

Fabio Martins

07/10/2018



O candidato à Presidência pelo PT, Fernando Haddad, alegou pretensão de “unir os democratas” no segundo turno da eleição ao Planalto. O discurso se deu em torno de aderir apoio de outras frentes políticas. O petista fez breve pronunciamento de menos de cinco minutos, logo após saber que estava confirmado para o segundo turno. O ex-prefeito de São Paulo disse que se sente “desafiado pelos resultados, que são bastante expressivos, no sentido de atender aos riscos que a democracia corre no Brasil”.