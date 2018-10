Comediante Katt Williams é preso por agressão a motorista

07/10/2018 | 22:59



O comediante norte-americano Katt Williams foi preso no sábado, dia 6, em Portland, no Oregon, por agredir um motorista que não quis transportar seu cachorro. Ator de filmes como Todo Mundo em Pânico 5, ele terá de pagar US$ 2.500 para ser libertado.

Williams estava em Portland para participar do programa Wild 'N Out, comandado por Nick Cannon, mas ao que tudo indica, o humorista não esteve no show. O motorista sofreu ferimentos leves no rosto e foi encaminhado para um hospital.

Um xerife do Oregon informou que Katt Williams era foragido da justiça por outra situação. Recentemente, o também humorista Kevin Hart, de Jumanji - Bem-Vindo à Selva, foi ameaçado por Williams pelo Instagram após uma troca de insultos via redes sociais.