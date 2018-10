Skaf cita uso da máquina pública de adversários após derrota

Daniel Macário

07/10/2018 | 22:56



Apontado até ontem nas pesquisas eleitorais como favorito para enfrentar João Doria (PSDB) na disputa do segundo turno ao governo do Estado, o candidato Paulo Skaf (MDB) fez críticas ao uso da máquina pública durante a campanha de seus principais adversários.

“Sei que não era uma parada fácil enfrentar o candidato que está no posto de governador e outro que tem a estrutura da Prefeitura (de São Paulo)”, disse o emedebista ao citar o maior tempo de televisão e estrutura das campanhas de Márcio França e João Doria, respectivamente.

Após falar com militantes de maneira reservada, sem a presença da imprensa, Skaf fez breve pronunciamento na noite deste domingo. Na oportunidade, optou por agradecer o apoio dos mais de 4,2 milhões de eleitores (21,13%) que aderiram ao seu projeto, sem fazer avaliação do resultado.

Questionado sobre possível apoio no segundo turno, Skaf disse que irá analisar o tema durante a semana. O emedebista, porém disse já ter realizado contato com

Márcio França para parabeniza lo depois da apuração dos votos.

Após trauma das derrotas de 2010 e 2014, ambas na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes, o candidato disse ainda ser cedo para fazer uma avaliação do resultado. “Faremos uma análise apenas amanhã.”

Frustração

Nos momentos iniciais da apuração integrantes da campanha do emedebista chegaram a celebrar o segundo lugar de Skaf, porém com a aproximação de França, as celebrações no comitê de campanha diminuíram.

Momentos antes de Skaf chegar ao diretório, a candidata ao Senado, Cidinha Raiz (MDB), discursou para militantes amenizando a derrota. “Perder ou ganhar faz parte do jogo. O MDB nesta urna pode não ter alcançado o resultado desejado, mas que nas próximas

eleições vira muito forte”.