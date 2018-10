Presidente da Câmara de Diadema diz que França herdará votos de Bolsonaro

Daniel Tossato

07/10/2018 | 22:53



O presidente da Câmara de Diadema afirmou que o governador e candidato à reeleição Márcio França (PSB) herdará votos de eleitores de Bolsonaro (PSL) e de setores da esquerda que ficaram de fora da corrida para o Palácio dos Bandeirantes.

Para o vereador, é natural que quem votou no presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) escolha França, já que o atual governador se aproximou de militares.

“Vai ser um movimento natural das duas partes. Teremos votos do PSL e do Psol. Não será difícil reverter essa diferença”, argumentou.

França escolheu a coronel Eliane Nikoluk (PR) para compor chapa.

O governador também foi simpático a ideia da cabo Katia Sastre (PR) se lançar candidata a deputada federal. A policial foi condecorada por Márcio França após reagir a um assalto em frente da escola de sua filha e acabou matando o suspeito.