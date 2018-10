Márcio França afirma que agora Doria não terá como fugir do debate

Daniel Tossato

Do dgabc.com.br



07/10/2018 | 22:49



“Ele terá a punição que merece. Vai ter que ir pra casa e gastar seu dinheiro”, disse o governador e candidato à reeleição, Márcio Franca(PSB) ao saber que disputará o segundo turno com João Doria (PSDB).

Evitando falar o nome do tucano, o socialista afirmou que agora Doria não terá como fugir do debate direto como aconteceu nas outras vezes, segundo França. “Ele traiu São Paulo e traiu Geraldo Alckmin. Ele vai ter que inventar algo para me segurar no debate”, afirmou.

França revelou que passou na residência do ex-governador a candidato à presidência derrotado Geraldo Alckmin (PSDB) para agradecer a oportunidade de ser candidato. “No meu dicionário as palavras gratidão e reconhecimento estão nos primeiros lugares”, disse.

O governador também disse que recebeu a ligação do candidato Paulo Skaf (MDB), que agradeceu pela disputa. “Ficamos lutando voto a voto. Tenho Skaf como um amigo”, apontou. Nós não traímos nossos amigos.”